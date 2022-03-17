В четверг, 17 марта, в Украине начался двадцать второй день войны с Россией, которая вторглась на территорию страны 24 февраля.

Утро началось с авиаудара по городу Мерефа Харьковской области, где обстреляли центр города, уничтожили дом культуры (есть жертвы среди военных) и загорелась школа.

В Дарницком районе Киева обломки сбитой ракеты попали на многоэтажку. По данным ГосЧС, загорелась квартира на 16-м этаже. Есть погибший. Людей с 16-го по 11-й этаж эвакуировали.

Сегодня в 7:00 завершилось действие комендантского часа, который длился 35 часов и использовался для борьбы с диверсионно-разведывательными группами. Также Зеленский подписал указ про общенациональную минуту молчания каждое утро 9:00 - в память об украинских военных, гражданских и детях, которых забрала эта война.

Эвакуации в Киевской области сегодня планируется с 10:00 из Ирпеня (на остановке "Романовка" близ разрушенного моста), а также Михайловки-Рубежовки, Забучья, Козинцов и Дибровы.

Вчера по зеленым коридорам из Мариуполя-Запорожья удалось спасти около 2 тысяч женщин и детей. Эвакуации по другим направлениям не состоялась, ее в очередной раз сорвали россияне. "Да ещё и обстреляли колонну гражданских, которая шла из Мариуполя к Запорожью", - рассказала "Стране" Ирина Верещук.

Также стало известно об освобождении из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Его обменяли на 9 пленных российских солдат-срочников.

Итоги двадцать первого дня войны, 16 марта, читайте в нашем материале.

Ниже - хроника событий за 17 марта. Материал обновляется.

09.44 Российские войска ударили из "Градов" по селу Марьянскому в Днепропетровской области.

Попали в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища и водохранилище "Южное" Кривого Рога, сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

Марьянское - это село к юго-востоку от Кривого Рога, близ границы с Херсонской областью.

О том, зачем российские войска пытаются вести наступление на Кривой Рог мы писали здесь.

09.29 Губернатор Черниговской области Чаус говорит, что за сутки в морги Чернигова поступило 53 тела погибших в результате обстрелов.

09.23 Вице-премьер Ирина Верещук рассказывает про 9 утверждённых гуманитарных коридорах на сегодня.

Донецкая область:

Мариуполь - Запорожье. Из Запорожья в Бердянск отправятся автобусы чтобы забрать людей из Мариуполя в Запорожье. Также будет направлена автоцистерна с топливом для заправки личных авто.

Киевская область:

Бородянка - Житомир

Шевченково - Бровары

Будут направлены гуманитарные грузы с продуктами и медикаментами в Гостомель, Бучу, Семиполки, Маркинцы, Опанасов

Харьковская область:

Будет доставлена гуманитарная помощь из Харькова в Волчанск.

09.22 Экс-президент России и заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев завёл телеграмм-канал и опубликовал там первое сообщение. Главный месседж разместил в самом конце:



"У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан".

В общем, хочет сказать, что "ещё повоюем".

09.21 Минсоцполитики публикует памятку, как получать пенсии и социальные пособия во время войны.

09.16 Мэрия Киева сообщила, что сегодня ночью под обстрел попали два дома в Дарницком районе.

Ранее спасатели заявили, что на дома упали обломки сбитой российской ракеты.

09.06 Глава Ровненской администрации Коваль побывал на месте ракетного удара по военному объекту в Сарнах. Подтверждает, что жертв нет. Но есть разрушения.

09.04 Германия может ввести эмбарго на покупку нефти и газа из России, считает министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

"Все варианты ежедневно лежат на столе", - говорит он.

По словам министра, Германия готова использовать все возможности для создания дополнительных резервов.

08.55 Украинцы рискуют остаться без работы и зарплаты в войну. В первые дни после нападения России многие компании выплатили людям зарплаты, причем, даже наперед. Но сейчас ситуация меняется.

Бизнес останавливается, и персонал оказывается "лишним".

Журналист "Страны" Людмила Ксенз анализирует, какие перспективы у украинцев по работе и зарплате в марте, и как будут регулироваться трудовые отношения во время войны.

08.51 Уже более 3 миллионов украинцев покинули свою страну из-за войны, написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

08.50 Видео с окраин Северодонецка после обстрелов.

08.49 В Запорожье сейчас тысячами стекаются беженцы из Мариуполя. Местные власти публикуют телефоны, по которым люди могут обращаться за помощью.

Также по этим номерам можно узнать, кто выехал из Мариуполя, если там оставались чьи-то родственники.

08.48 Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине, сообщается в твиттере британской миссии при организации.

По информации, которая приводится на сайте организации, встреча запланирована на 15:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

08.45 Сегодня ночью в Рубежном под российский огонь попало 27 жилых домов, рассказал губернатор Луганщины Сергей Гайдай. Ещё пять домов загорелись в Попасной и один - в Северодонецке.

Рубежное, Северодонецк и Попасную уже две недели штурмует "ЛНР" и российская армия.

08.44 ВОЗ заявила, что с момента начала войны в Украине 24 февраля на больницы и медицинских работников нашей страны было совершено 43 целенаправленные атаки.

В организации заявляют, что никогда и нигде в мире не видели такого количества атак на систему здравоохранения, как сейчас в Украине.

"Система здравоохранения стала мишенью... Она начинает становиться частью стратегии и тактики войны. Это совершенно неприемлемо, это противоречит международному гуманитарному праву", - заявил на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

08.41 Как оказалось, удар по частному сектору на киевском Подоле, о котором вчера писал Кличко, пришёлся по дому и офису известного продюсера Юрия Фалесы (он продюсировал в своё время Ани Лорак).

Сам Фалеса пишет, что все живы.

08.39 В МИД Франции считают, что Россия только "делает вид, что ведет переговоры" и участвует в "драматическом процессе длительной жестокости".

"Мы не ведем переговоры с приставленным к голове пистолетом", - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Parisien.

По словам Ле Дриана, чтобы процесс был результативным, переговоры сейчас должны быть сосредоточены, прежде всего, на прекращении огня - тогда обе стороны смогут принимать взвешенные решения.

08.09 Видео ужасных разрушений в Волновахе, которую взяли российские войска и силы "ДНР".

В городе, похоже, не осталось ни одного целого здания.

08.08 Вчера в Сети многие сообщили о девочке из Бучи, которая потеряла руку и осталась сиротой из-за войны. Об этом сообщали экс-нардеп Сергей Лещенко, аккаунт Верховной Рады и ряд СМИ.

Однако позже выяснилось, что родители девочки живы. "Я жив. Ее мама жива. Имейте совесть", - заявил в Facebook отец ребенка, киевлянин Антон Филипчук.

07.44 Завтра, 18 марта, по всей России пройдут большие акции в поддержку "спецоперации" в Украине. Они состоятся в день очередной годовщины аннексии Крыма, которая произошла в 2014 году.

Формальный организатор мероприятий - федерация профсоюзов. Она же и собирает людей.

В Москве, на стадионе "Лужники" пройдет митинг-концерт, где выступят "Любэ", Григорий Лепс, Полина Гагарина, "Руки вверх", Тимоти и "другие артисты России, Донецкой народной республики и Украины".

Название митинга-концерта - "Za Россию! Za мир! Za президента!"

По данным "Коммерсанта", на митинге в столице ожидается участие Путина.

07.41 Из-за того, что Россия вышла из Совета Европы, Европейский суд по правам человека прекращает рассмотрение всех исков против РФ.

Отметим, что в ЕСПЧ как раз рассматривался иск Украины по аннексии Крыма. Теперь, получается, это дело будет закрыто.

07.38 Глава МВД Денис Монастырский заявил, что в Украине уже нет безопасных мест, где можно переждать вторжение России.

"В Украине сегодня не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза. Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы или где не находились представители диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас обычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях. Эта проблема сегодня есть повсюду".

07.29 В Мерефе под Харьковом, где сегодня ночью попали по школе, есть и другие разрушения.

По словам главы местной громады Вениамина Ситова, уничтожен дом культуры, и есть жертвы среди военных. "Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. В нем находились люди. Из гражданских, слава Богу, жертв нет, есть среди военных. Гражданские успели выбежать, военных отправили в больницу", - рассказал Ситов "Суспильному".

07.15 По Мариуполю сегодня одна из главных проблем - с городом нет связи, и родственники оставшихся там людей не могут узнать, живы они или нет.

Люди, которые смогли выехать из города, составили списки тех, кто находится сейчас в одном из бомбоубежищ. Возможно, среди них окажутся чьи-то родные и близкие.

07.14 Российские СМИ сообщили, что в занятом Россией Херсоне создали новый "орган власти" - "Комитет спасения за мир и порядок".

В него вошел Кирилл Стремоусов - владелец сайта "Таврия Ньюс" и местный антимайдановец, на которого в Украине заводились уголовные дела.

Судя по видео, опубликованному российскими телеканалами, совещание проходит в здании областной администрации, ведет его Стремоусов. Украинские СМИ уже обвиняли его в том, что он помогает россиянам задерживать проукраински настроенных горожан. На видео Стремоусов заявляет, что "Российская Федерация является приоритетом и направлением, которое мы ставим перед собой для стабилизации ситуации в нашем регионе".

07.00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

07.54 В Киеве очередное попадание в многоэтажку. На этот раз - в Дарницком районе столицы.

По данным ГосЧС, на дом упали обломки сбитой ракеты. Загорелась квартира на 16-м этаже. Есть погибший.

Людей с 16-го по 11-й этаж эвакуируют.

06.31 "Вы просили, и он вернулся!"

Netflix вернул в эфир сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. Покажут его для американских пользователей.

06.27 В Мерефе Харьковской области обстреляли центр города. Загорелась школа.

06.13 Под Харьковом нанесли удар по городу Мерефа. Там бушует пожар.

06.02 Российский флот атаковал у берегов Украины три гражданских корабля под флагом Панамы, сообщает Reuters со ссылкой на власти страны.

Одно судно утонуло, два других получили повреждения. Пострадавших среди экипажа нет. Названия судов - Namura Queen, Lord Nelson и Helt. Эти атаки произошли не в одночасье, а в целом с момента вторжения в Украину.

Отметим, что большинство торговых судов Панамы на самом деле принадлежат гражданам других стран. Панама активно продает право пользоваться своим флагом. И чьи суда на самом деле были атакованы - пока вопрос.