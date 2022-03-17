В Офисе президента рассказали, что похищенного российскими военными мэра Мелитополя Ивана Фёдорова обменяли на 9 российских солдат-срочников.

Об этом заявила пресс-секретарь главы Офиса президента Украины Даша Заровная в прямом эфире совместного информационного марафона "UA разом" на украинских телеканалах.

"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена. За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет", - сказала пресс-секретарь главы Офиса президента.

Напомним, что 15 марта глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова держат в Луганске. Однако сегодня в Офисе президента сообщили, что Федоров освобожден из российского плена и находится в безопасности. Также с мэром Мелитополя поговорил Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что вместо задержанного мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, россияне назначили "и.о главы города" - Галину Данильченко, которая объявила, что на территории Мелитополя и Мелитопольского района начинается цифровое вещание российских телеканалов.

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