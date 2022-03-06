Зеленский наградил орденами семерых украинских мэров и шестерых губернаторов
Сегодня, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами шестерых глав областных государственных администраций и семерых мэров.
Об этом президент объявил во время вечернего обращения к украинцам.
Орден Богдана Хмельницкого получили:
– Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА;
– Виталий Ким, глава Николаевской ОГА;
– Павел Кириленко, глава Донецкой ОГА;
– Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА;
– Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА;
– Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА.
Орден Мужества получили:
– Игорь Терехов, мэр Харькова;
– Александр Сенкевич, мэр Николаева;
– Владислав Атрошенко, мэр Чернигова;
– Александр Лысенко, мэр Сум;
– Игорь Колыхаев, мэр Херсона;
– Иван Федоров, мэр Мелитополя;
– Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки.
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