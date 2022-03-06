Сегодня, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами шестерых глав областных государственных администраций и семерых мэров.

Об этом президент объявил во время вечернего обращения к украинцам.

Орден Богдана Хмельницкого получили:

– Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА;

– Виталий Ким, глава Николаевской ОГА;

– Павел Кириленко, глава Донецкой ОГА;

– Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА;

– Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА;

– Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА.

Орден Мужества получили:

– Игорь Терехов, мэр Харькова;

– Александр Сенкевич, мэр Николаева;

– Владислав Атрошенко, мэр Чернигова;

– Александр Лысенко, мэр Сум;

– Игорь Колыхаев, мэр Херсона;

– Иван Федоров, мэр Мелитополя;

– Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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