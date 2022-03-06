Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг в комментарии "Стране" информацию американской газеты The Washington Post и британского таблоида The Sun о том, что Запад готовится эвакуировать президента Владимира Зеленского из Киева за границу.

"Вы же понимаете, что это психология, чисто внутренние мотивы. Оставаться со своей страной. Бороться за будущее. Защищать своих людей. Для президента Зеленского лично никогда не было такого выбора – уехать или остаться", - сказал он "Стране".

По его словам, отъезд Зеленского - мечта российской пропаганды.

"Влажные мечты. Поэтому они ежедневно вбрасывают соответствующие фэйки. Конечно, мы понимаем, что не все в мире уже восприняли тот факт, что одну из сильнейших армий мира можно и нужно останавливать, когда она переходит к агрессивным действиям в другой стране. Отсюда и соответствующие публикации про какие-то планы какой-то эвакуации, которых на самом деле нет, но которые очень интересно обсуждать где-то в прессе. Украинский народ сопротивляется на своей территории, наша армия обороняет все ключевые рубежи. Российские планы вторжения были разрушены в первые же дни. Это ситуация, которую точно нельзя рассматривать в той панической рамке, которая, к сожалению, пока не изжита в прессе. Хотя уже точно исчерпалась в реальности", - сказал "Стране" Подоляк.

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