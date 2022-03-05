Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с рядом сенаторов Конгресса США и попросил их помочь с введением "бесполетной зоны" в небе над Украиной, в которой в очередной раз отказал нашей стране Североатлантический альянс НАТО.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарий двух сенаторов, которые принимали участие в онлайн- встрече в субботу, 5 марта.

Встреча началась в 16:30 (по Киеву) и длилась около часа.

По данным источников CNN, Зеленский попросил сенаторов посодействовать во введении еще более строгих санкций против России, в частности, в секторе энергетики, а также в запрете платежных систем Mastercard и Visa на российской территории.

Один из сенаторов сказал, что президент Зеленский также попросил запретить импорт российской нефти в США.

Кроме того, Зеленский призвал оказать больше военной помощи Украине, в частности, предоставить истребители. Президент объяснил, что страны НАТО могут передать истребители тех моделей, для которых у украинских пилотов есть соответствующая подготовка и опыт управления.

В то же время, Зеленский поблагодарил американских союзников за предоставление оружия и другой материальной помощи, но объяснил, что украинские военные нуждаются в еще больших поставках.

В конце разговора несколько украинских сенаторов поблагодарили Зеленского за его лидерство в борьбе с российской агрессией и выразили свою поддержку Украине. Некоторые из них сказали на украинском "Слава Украине!", что, по словам источника CNN, "очевидно растрогало президента".

Напомним, что США и НАТО вновь объявили о нежелании вводить бесполетную зону в Украине.

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