Минобороны России заявило о возобновлении наступления в Украине с 18:00 по Москве (17:00 по Киеву) субботы, 5 марта. Также в ведомстве озвучили причину такого решения, передают российские СМИ.

"Из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия с 18:00 возобновлены", - заявляют в Минобороны России.

Напомним, что эвакуацию из Мариуполя перенесли из-за того, что российская сторона не придерживается режима тишины.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.