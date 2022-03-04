Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил свежий клип о наступлении новых времен для России после масштабных санкций из-за войны в Украине.

В нем он поет о "творческом и креативном люде", который жалуется в интернете о курортах и счетах: "Не война страшит их, а тщета и накопленных ничтожность миль (программа бонусов при авиаперелетах - Ред.).

"По-любасу, время кончилось колбас,

форумов, фуршетов, биеннале.

К нам самим пришел полный Донбасс

и пиздец всем гарантирован в финале", - говорится в новой песне "Ленинграда".

Напомним, что практически все европейское и североамериканское небо закрыто для российских авиакомпаний.

Бизнес в России останавливают компании ИКЕА, а также General Motors, Volvo и Volkswagen.

Mastercard закрывает доступ некоторым российским банкам к своей сети.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



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