В России выстраиваются огромные очереди в магазины ИКЕА после того, как сеть объявила, что останавливает работу из-за войны в Украине.

В сети появилось видео огромной очереди, которая выстроилась к икеевскому магазину.

"Война уже оказала огромное влияние на человека. Это также приводит к серьезным перебоям в цепочке поставок и условий торговли. По всем этим причинам группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России", – говорилось в заявлении компании.

В России у IKEA 17 магазинов. По данным СМИ, они закрываются с 4 марта.

Ранее мы писали, что Mastercard закрывает доступ некоторым российским банкам к своей сети.

А также, что компании General Motors, Volvo и Volkswagen останавливают поставки машин в Россию.

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