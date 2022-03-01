Компании General Motors, Volvo и Volkswagen заявили, что останавливают поставки машин в Россию. Об этом сообщает Reuters.

Volvo, который принадлежит китайской Geely Volvo Cars, сообщил, что приостановит поставки автомобилей на российский рынок до дальнейшего уведомления.

"Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до особого распоряжения", - сказано в заявлении компании.

Немецкий автоконцерн Volkswagen, который объединяет марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati, также приостановил поставки автомобилей российским дилерам до дальнейшего уведомления.

"Поставки должны возобновиться, как только будут выяснены последствия санкций, введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами", - заявил представитель компании.

General Motors также приостановил экспорт своих автомобилей в Россию, а Daimler Truck заморозил сотрудничество с российским КамАЗом.

Кроме этого, шведский производитель грузовиков Scania и телекоммуникационная компания Ericsson объявили о прекращении поставок в Россию как автомобилей, так и оборудования.

Аналогичные меры принял производитель мотоциклов Harley-Davidson.

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