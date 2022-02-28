Евросоюз ввел санкции против Усманова, Сечина, Скабеевой, Пескова и других
В санкционный список россиян вечером 28 февраля попал ряд российских чиновников, медиаперсон и бизнесменов.
Среди них такие:
- Игорь Сечин — главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть", председатель совета директоров компании "Роснефть";
- Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России Владимира Путина;
- Захар Прилепин - писатель;
- Николай Токарев — российский промышленник, председатель правления и президент ПАО "Транснефть";
- Алишер Усманов — олигарх;
- Петр Авен — председатель совета директоров банковской группы "Альфа-банк";
- Михаил Фридман — олигарх и совладелец "Альфа-банка";
- Антон Красовский — директор вещания RT на русском языке;
- Захар Прилепин — писатель и публицист, еще с 2014 отметившийся поддержкой "ЛДНР";
- Ольга Скабеева — ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия-1";
- Сергей Ролдугин — виолончелист, дирижер и предприниматель, близкий к Владимиру Путину;
- Аркадий Мамонтов — руководитель студии "Авторская программа Аркадия Мамонтова" телеканала «Россия-1»;
- Роман Бабаян — главный редактор радиостанции "Говорит Москва";
- Тигран Кеосаян — актер и телеведущий.
- Сергей Ролдугин - виолончелист и многие другие.
Все в список попали более 20 новых персон.
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