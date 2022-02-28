В санкционный список россиян вечером 28 февраля попал ряд российских чиновников, медиаперсон и бизнесменов.

Среди них такие:

Игорь Сечин — главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть", председатель совета директоров компании "Роснефть";

Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России Владимира Путина;

Захар Прилепин - писатель;

Николай Токарев — российский промышленник, председатель правления и президент ПАО "Транснефть";

Алишер Усманов — олигарх;

Петр Авен — председатель совета директоров банковской группы "Альфа-банк";

Михаил Фридман — олигарх и совладелец "Альфа-банка";

Антон Красовский — директор вещания RT на русском языке;

Захар Прилепин — писатель и публицист, еще с 2014 отметившийся поддержкой "ЛДНР";

Ольга Скабеева — ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия-1";

Сергей Ролдугин — виолончелист, дирижер и предприниматель, близкий к Владимиру Путину;

Аркадий Мамонтов — руководитель студии "Авторская программа Аркадия Мамонтова" телеканала «Россия-1»;

Роман Бабаян — главный редактор радиостанции "Говорит Москва";

Тигран Кеосаян — актер и телеведущий.

Сергей Ролдугин - виолончелист и многие другие.

Все в список попали более 20 новых персон.

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