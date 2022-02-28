Журналистка Ольга Скабеева попала в санкции ЕС

В санкционный список россиян вечером 28 февраля попал  ряд российских чиновников, медиаперсон и бизнесменов.

Среди них такие:

  • Игорь Сечин — главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть", председатель совета директоров компании "Роснефть";
  • Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России Владимира Путина;
  • Захар Прилепин - писатель;
  • Николай Токарев — российский промышленник, председатель правления и президент ПАО "Транснефть";
  • Алишер Усманов — олигарх;
  • Петр Авен — председатель совета директоров банковской группы "Альфа-банк";
  • Михаил Фридман — олигарх и совладелец "Альфа-банка";
  • Антон Красовский — директор вещания RT на русском языке;
  • Захар Прилепин — писатель и публицист, еще с 2014 отметившийся поддержкой "ЛДНР";
  • Ольга Скабеева — ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия-1";
  • Сергей Ролдугин — виолончелист, дирижер и предприниматель, близкий к Владимиру Путину;
  • Аркадий Мамонтов — руководитель студии "Авторская программа Аркадия Мамонтова" телеканала «Россия-1»;
  • Роман Бабаян — главный редактор радиостанции "Говорит Москва";
  • Тигран Кеосаян — актер и телеведущий.
  • Сергей Ролдугин - виолончелист и многие другие.

Все в список попали более 20 новых персон.

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