Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией. Видео
В Офисе президента Украины заявили, что украинская делегация прибыла к месту переговоров c Россией. В сети появилось видео, на котором она прибывает на границу с Беларусью на польских вертолетах.
Также в Офисе президента Украины сообщили, что в составе украинской делегации:
- министр обороны Алексей Резников,
- замглавы МИД Николай Точицкий,
- советник главы офиса президента Михаил Подоляк,
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- депутат Рустем Умеров,
- первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Напомним, площадка для переговоров России и Украины подготовлена. В Российской делегации ранее заявляли, что переговоры начнутся в 12:00.
Ранее мы писали, что, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.
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