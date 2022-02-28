В Офисе президента Украины заявили, что украинская делегация прибыла к месту переговоров c Россией. В сети появилось видео, на котором она прибывает на границу с Беларусью на польских вертолетах.

Также в Офисе президента Украины сообщили, что в составе украинской делегации:

министр обороны Алексей Резников,

замглавы МИД Николай Точицкий,

советник главы офиса президента Михаил Подоляк,

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

депутат Рустем Умеров,

первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Напомним, площадка для переговоров России и Украины подготовлена. В Российской делегации ранее заявляли, что переговоры начнутся в 12:00.

Ранее мы писали, что, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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