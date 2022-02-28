Вооруженные Силы Украины сообщают, что сегодня уже продолжались попытки противника войти в Киев, но они были отбиты. Ситуация в столице под контролем.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

По данным ВСУ, неоднократно колонны русских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем, принимались своевременные решения. В Киеве ситуация сейчас контролируемая.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем оградить свой дом от незваных гостей", - заявил командующий Сухопутными войсками ВС Украины - командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка в предыдущие дни и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.