В Украине за два дня мобилизовали почти 100 тысяч граждан. Из них половину в ряды территориальной обороны.

Об этом говорится на официальной странице главнокомандующего ВСУ Украины.

"Нам противостоит одна из величайших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За два дня мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина - резервисты Сил ТРО" - говорится в сообщнии.

Ранее мы писали, что батальоны территориальной обороны Киева получили ручные противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Также мы писали, что ВСУ сообщили о тысяче убитых военных РФ в течение 27 февраля.

Также в Минобороны назвали потери российской армии за три дня войны. Погибших более четырех тысяч. В том числе за это время было уничтожено 27 самолетов и 26 вертолетов, 146 танков, 1 ЗРК Бук.

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Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе "Страны".