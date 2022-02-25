Сегодня, 25 февраля, количество потерь со стороны российских войск составили больше одной тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в своем Телеграм-канале.

"Такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала", - сказано в сообщении.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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