Власти Киева в связи с приближением активных военных действий просят жителей Оболонского района не выходить на улицу.

"Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что единственным исключением может стать необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "Воздушная тревога".

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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