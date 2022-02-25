В Киеве, Харькове и Чернигове объявлена воздушная тревога. Звучат сирены. Горожанам необходимо спустится в укрытие.

Местные власти напоминают, что в Киеве и Харькове можно укрыться на станциях метро.

Напомним, утром 25 февраля сирены воздущной тревоги звучали в Киеве и во Львове.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.