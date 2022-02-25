На юге Украины едет российский танк с флагом СССР. Видео
В сети появились видео, на которых запечатлено, как где-то на юге Украины едет российский танк с флагом СССР. Также видна и другая техника РФ, которая следует за ним.
Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
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