Сегодня, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил раньше всех о том, что аэропорт в Гостомеле отбит у россиян, а десант уничтожен. Правда, это было фальстартом и он удалил свой пост, чтобы потом через время его снова поставить.

В итоге Арестович заявил, что Гостомель все-таки отвоевали.

"Гостомель отбит ВСУ. Десант уничтожен", - написал он с самого начала.

Однако в Офисе президента освобождение Гостомеля, о котором заявил Арестович, не подтвердили. Сообщалось, что там продолжаются бои.

После этого Алексей Арестович удалил пост, в котором говорил об освобождении аэропорта Гостомеля и оставил новый комментарий.

"По Гостомелю. Уточняю. Все ещё идёт бой, возобновился. Работает наша артиллерия и танки.

Предыдущий пост я удалил во избежание недоразумений.

Напоминаю, что я и Офис не сообщаем ложной информации даже в интересах "информационной борьбы". Сообщаем только то, что соответствует действительности. К сожалению, неточности неизбежны и с Гостомелем была первая из них. Главное, вовремя исправить" - написал советник.

Спустя какое-то время на странице Арестовича появился окончательный вариант истории с освобождением аэропорта в Гостомеле: "Вот теперь точно отбили.) Аэропорт Гостомеля наш. Российский десант уничтожен".

На вопрос о пленных он уже не спешил отвечать. "ВСУ сообщит", - прокомментировал он.

Также освобождение Гостомеля подтвердил и Антон Геращенко.

В последний часы в аэропорту шел сильный бой. Разрывы были слышны в десятках километров от места боя.

Ранее в Минобороны сообщали, что на аэродром в Гостомеле высадился военный десант РФ. также поступала информация о захвате аэропорта Гостомеля под Киевом.

Напомним, что утром 24 февраля Россия совершила военное вторжение в Украину. Оно продолжается. "Страна" следит за ситуацией в своем онлайне.