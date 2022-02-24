Нацгвардия сообщила, что в аэропорту Гостомеля в Киевской области высадился российский десант, после чего его накрыли огнем артиллерии.

Об этом заявили в Минобороны.

По данным ведомства бригада быстрого реагирования Нацгвардии дала бой. Сбиты три вертолета из тридцати четырех. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты.

"Воины НГУ были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава", - сообщили в Минобороны.

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала войну, вторгнувшись на территорию Украины.

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