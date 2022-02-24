"Страна" продолжает публиковать анализ по ситуации в войне, которая начала Россия против Украины.

За событиями в режиме нон-стоп можно следить в нашем обновляемом сюжете.

Также мы делали анализ ситуации на полдень 24 февраля.

Что важного произошло по состоянию на 15:30 - разбиралась "Страна".

Над Киевом сгущаются тучи

Россия пытается контролировать воздушное пространство над Киевской областью, а также высаживает вертолетные десанты в окрестностях Киева с целью, вероятно, окружить город.

Во второй половине дня появились видео российских вертолетов под Гостомелем - десятки штук. Украина заявляет, что несколько из них сбила.

Также есть видео вертолетов под Вышгородом. И фото сбитого транспортника ВСУ в Киевской области.

В Офисе президента уже заявили, что высока вероятность попытки воздушного десантирования в правительственный квартал.

Кроме воздушной тревоги, пошли слухи о появлении российской бронетехники без опознавательных знаков под Броварами. Это уже почти под Киевом. Пользователи публикуют видео, но власти их не комментируют.

Огромная колонна бронетехники идет в направлении Киева и примерно в 10 километрах от Сум. Позже пограничники заявили, что украинские военные около Сум приняли бой с россиянами.

При этом в Генштабе говорят, что россияне прорвались по земле с севера - КПП "Вильча" на границе с Беларусью. Украинские пограничники ведут бой.

Не совсем понятная ситуация в Черниговской области. По одним данным, российские войска там идут широким фронтом. По другим - ВСУ смогло задержать наступление.

Но общая ситуация на границе для украинских войск плохая. ФСБ заявила, что по всей границе украинских пограничники покинули свои посты. В погранслужбе Украины это опровергают, но признают, что многие пункты они покинули и отошли на "запасные позиции".

Прорыв на юге

Хуже всего для украинской армии ситуация на юге - на границе с Крымом.

Генштаб признает, что россияне прорвали оборону на юге и развили наступление.

"Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка", - заявили украинские военные.

Советник главы ОП Арестович заявил, что Россия наступает двумя колоннами - на Мелитополь и Херсон.

Группировка, которая вышла из Крыма, вошла в город Новая Каховка и захватила Каховскую ГЭС, пишут в соцсетях.

Также сообщается о том, что россияне спустили в Новой Каховке украинский флаг. И взяли город Таврийск.

Идут также сообщения, что Россия взяла под контроль сооружения Северо-Крымского канала, по которому вода поступала на полуостров до 2014 года и намерены его открыть снова.

Что происходит под Харьковом

Судя по сообщениям, которые приходят из Харькова, бои идут не в городе, а на окружной.

При этом есть несколько подбитых российских машин, фото и видео которых публикуют в соцсетях.

Уничтожение четырех российских танков подтвердил Генштаб ВСУ. В то же время на Банковой заявили, что Харьков - "опасное направление".

В самом же городе жителей призвали спуститься в метро, чтобы переждать обстрелы. То есть пока ситуация у первой столицы неопределенная.

Однако есть риск окружения первой столицы - российские войска были замечены во многих городах региона.

Ракетные обстрелы

Украинская власть заявляет, что на сейчас Россия нанесла более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией.

После первой - утренней волны - обстрелов, днем началась вторая. Пока удары в основном наносятся по военной инфраструктуре.

На Банковой объяснили это тем, что Россия не хочет терять лояльность населения.

"Путин не будет бить по гражданским объектам, ему нужно сохранить лояльность населения. Они работают по объектам ВСУ, а ВСУ работают по ним", - заявил советник главы ОП Арестович.

Интересно, что мэр Киева Виталий Кличко заявил также, что сценарий бомбардировки столицы с российских самолетов маловероятен.

В тоже время ракетные удары наносят большой урон - уничтожается техника и запасы боеприпасов на военных складах, только по официальным данным уже десятки погибших украинских солдат.

Ситуация на Донбассе

Обе стороны заявляют о своих успехах.

Минобороны РФ утверждает, что якобы на Донбассе "республики" при помощи России развивают наступление.

"ДНР" продвинулась на три километра, а "ЛНР" - на полтора. "Прорван передний край украинской обороны", - утверждает спикер МО Игорь Конашенков.

Украина, напомним, говорит, что позиции на Донбассе удалось удержать и остановить наступление. И на Мариуполь, и на Счастье. И о том, что противник понес значительный урон.

А Арестович сказал, что положение в зоне ООС сейчас наиболее удачное для украинской армии - атаки отбиты, фронт держат.

В тоже время, не исключено, что Донбасс - это второстепенная цель для России и бои там ведутся с целью сковать основную группировку украинских войск, в то время как армия РФ будет наступать по другим направлениям.

В тоже время ближе к вечеру в сообщениях и украинской стороны появились тревожные нотки. Говорится о продолжении попыток взять Счастье и Станицу Луганскую и очень напряженных боях под Старобельском.

Также, по данным источников "Страны" в ВСУ, очень напряженная ситуация для сил ООС под Волновахой. Там существует угроза взятия украинский войск в котел.

Приглашение к переговорам

В НАТО сделали заявление, что вводить свои войска в Украину не станут. Западные страны пока говорят только о санкциях и не более того.

А России дали понять, что ситуацию еще можно решить переговорами.

"Путин готов провести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений в случае ответной готовности Киева", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Отметим, что ранее подобное предложение вносил белорусский президент Александр Лукашенко.

То есть Россия готова разговаривать. Но из Украины пока никаких сигналов о такой готовности не идет. Зеленский заявляет, что намерен продолжать сопротивление.

А тем временем продолжается наступательная операция РФ в Украине. Украина же в свою очередь намерена объявить общую мобилизацию. Соответствующий законопроект уже внесен в Раду.

Однако вряд ли в нынешних ситуации, когда российская армия прорвалась сразу по многим направлениям, Украина сможет провести всеобщую мобилизацию и доукомплектовать войска.

Но в целом пока настроя на переговоры у украинской власти нет. Но все будет развесить от того, как будет развиваться военная ситуация.

Экономика

Тем временем Беларусь и Россия закрыли поставки бензина для Украины. На АЗС огромные очереди, некоторые сети ввели ограничения на продажу бензина - по 20 литров на одно авто.

В супермаркетах Киева размели хлеб.

Курс доллара к гривне уже прыгнул выше 34.

Основные выводы