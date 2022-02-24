Появилось видео мощного взрыва, который в результате вражеского обстрела прогремел в Мелитополе. Сообщают, что таким образом был уничтожен местный аэродром, но подтверждений информации этого нет. Он находится на окраине города, но на опубликованном видео можно рассмотреть, что в непосредственной близости расположены жилые многоэтажки.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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