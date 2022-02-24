В Украине не осталось американских дипломатов. После того, как часть из них эвакуировали, никто не захотел возвращаться в страну. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что основной штат посольства США в Украине перебрался из Киева во Львов еще 14 февраля. Затем Госдеп озвучил график работы сотрудников посольства США во Львове: днем в Украине, ночью в Польше.

Как сообщалось, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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