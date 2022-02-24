В Кремле выступили с первыми комментариями по поводу ситуации в Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя условия, при которых Россия прекратит нападение на Украину, заявил, что "операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты".

Об этом сообщает ТАСС.

"Сроки операции России в Украине определит президент ", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия готова прекратить нападение на Украину, Песков сказал: "операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты". По его словам, "сроки определяются результативностью и целесообразностью".

Также пресс-секретарь Путина заявил, что "целями военной операции РФ являются демилитаризация и денацификация Украины".

Также он допустил возможность переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Почему бы и нет, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров.

Напомним, Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.