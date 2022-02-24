Возобновились обстрелы по Одессе. В Умань попал снаряд, погиб гражданский, пятеро в больнице
В Одессе, в четверг, 24 февраля, снова обстрелы - прилет возле транспортной развязки на 2 столбах (на выезде из города), прилет по воинской части на Дачном (морская пехота).
Об этом сообщает наш журналист.
Также в центральную часть города Умань попал снаряд, сообщает глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
По его словам, есть один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице.
"В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части - 30 км от Рассешек.
Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый - Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы.
Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координироваться представители РГА", - написал он в Телеграм-канале.
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