Опубликовано новое обращение президента Украины Зеленского.

Он заявил, что ведёт переговоры с лидерами Запада о создании антипутинской коалиции, о поддержке в сфере обороны и о закрытии воздушного пространства над Украиной для российской авиации.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине. В ответ на это в Украине ввели военное положение.

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