В ВСУ заявляют, что 24 февраля, в 05:00, вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам их подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке и по военным объектам Вооруженных Сил Украины.

Об этом сказано в заявлении ВСУ в Facebook.

Также ВСУ заявляют об артиллерийских обстрелах территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы. В сообщении говорится, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение.

"Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется. Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности", - заявили в ВСУ.

Напомним, Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.