Со среды, 23 февраля, в Украине начинается призыв резервистов от 18 до 60 лет в Вооруженные силы, о котором вчера заявил Зеленский. Ему подлежат как офицеры, так и рядовой, сержантский состав.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Украины в соцсети со ссылкой на указ президента.

"Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы – 1 год. Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

Например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за призванными резервистами, согласно Закону Украины, будут сохраняться рабочие места и среднемесячная заработная плата.

"Согласно приказу президента Украины, резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что резервисты оперативного резерва - это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период. По своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья они пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, а также получили определенную военную учетную специальность.

Напомним, накануне президент Зеленский объявил призыв резервистов в армию. При этом он заверил, что в полной мобилизации нет необходимости.

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