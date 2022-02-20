В социальной сети Twitter появилась фейковая страница Вооруженных сил Украины. Информацию об этом разместила пресс-служба ВСУ.

"Официальная верифицированная страница Вооруженных Сил Украины в социальной сети Twitter – GeneralStaffUA. Другие страницы этой соцсети, которые имеют в названии причастность к ВСУ или Генеральному штабу ВСУ часто создаются агрессором для распространения вражеской пропаганды", - говорится в сообщении.

Уточним, что в описании фейковой страницы ВСУ говорится, что это "Официальный Twitter-аккаунт Вооруженных Сил Украины".

Напомним, недавно в Минобороны Турции назвали фейками часть сообщений в СМИ о военной активности в Украине.

"Страна" также рассказывала, что спикер Кремля Дмитрий Песков назвал очередным фейком утверждения Politico о "российском вторжении в Украину" после 20 февраля. Впрочем, по его словам, Россия не будет требовать публичных извинений за такие заявления.

Журналист "Страны" Олеся Медведева в своем блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России.