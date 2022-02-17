Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал очередным фейком утверждения Politico о "российском вторжении в Украину" после 20 февраля.

Об этом пишет "Коммерсант".

"После двадцатого февраля? Хм, ну мы слышали много дат, более конкретных, все это оказалось безответственными фейками. Никто из их авторов не признал свою неправоту. Очередной фейк", - сказал Песков.

По его словам, Россия не будет требовать публичных извинений за такие заявления.

"Не намерены. Здесь нечего играть в извинения", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле рассчитывают на то, что после ситуации с Украиной читатели поймут, что публикации западных СМИ ничего не стоят.

Кроме того, спикер Кремля обвинил "многие западные государства и организации" в ведении информационной агрессии против Российской Федерации.

Напомним, американское издание Politico назвало новые временные рамки "российского вторжения в Украину". По данным газеты, это может произойти после 20 февраля.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Чехии назвал утверждения о "вторжении РФ" третьим конфузом спецслужб США после Ирака и Афганистана.

Также мы сообщали, что в Госдепе заявили, что США не называли точных дат "российского вторжения" в Украину.

Журналист "Страны" Олеся Медведева в своем блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России.