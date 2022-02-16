Во Львове пока нет наплыва мигрантов из других городов Украины, квартир больше, чем желающих их купить или снять
Во Львове пока нет наплыва мигрантов из других городов Украины, квартир больше, чем желающих их купить или снять

Во Львове на фоне паники из-за так и несостоявшегося "вторжения Путина" - всплеск на рынке недвижимости. 

Вслед за временно переехавшими в столицу Галичины западными посольствами в город потянулись жители других городов Украины, считающие Львов "безопасным" городом у границы. 

Эксперты отмечают: в обычно "непродажном" феврале внезапно оживились аренда и продажа квартир. Впрочем, и говорить об ажиотаже не приходится - массового потока "мигрантов" не наблюдается.

Узнавали, кто и зачем едет во Львов и что их ждет после переезда.   

"Желающих стало больше"

Желающих снять или купить квартиру во Львове стало больше с начала февраля, когда усилилась раздуваемая Западом военная истерия вокруг Украины.

Опрошенные нами риэлторы рассказывают, что в основном это айтишники и предприниматели, которые могут управлять бизнесом удаленно.

"Едут из Харькова, Днепра, Киева - это основной контингент. Некоторые перевозят семьи, а сами едут назад, если не могут оставить бизнес. Для айтишников это не проблема, они могут работать из любой точки. В основном снимают квартиры на 2-3 месяца (а некоторые - вообще на две недели-месяц, чтобы только "пересидеть" середину февраля, когда нам обещают вторжение). В среднем платят по 15 тыс. грн в месяц плюс коммуналка. Правда, владельцы не любят сдавать жилье на короткий срок, предпочитая заключить договор сразу на год, но многие идут на уступки, чтобы заработать. Клиенты говорят: посмотрим, как ситуация сложится дальше. Ну и своем немного тех, кто покупает квартиры. А если и покупают, то это не связано с "побегом", а скорее инвестиция. Нет такого, что люди продают квартиры в Харькове или Киеве и едут во Львов, а если и есть, то это единицы", - рассказывает "Стране" риэлтор Галина Токарчук.     

При этом цена на аренду, по словам риэлторов, почти не изменилась - двушку можно снять от 10 тысяч гривен. Продажа тоже на прошлом уровне - 50-70 тыс. долларов за двушку, единички - от 28 до 50 тыс. долларов. 

"Предложение по-прежнему превышает спрос - квартир больше, чем клиентов. Поэтому цены сильно не выросли, они для Львова и так не низкие (в свое время их "повысили" заробитчане, которые массово скупали жилье, а в конце прошлого года квартиры стали продавать на 10% дороже - из-за рост цен на "первичку", связанной с подорожанием стройматериалов, энергоносителей). Очереди за квартирами однозначно нет, хотя для традиционно "мертвого" февраля рост по аренде хороший", - добавляет маклер Назар Баландюх.

По его наблюдениям, резкого наплыва жителей Восточной Украины нет. 

"Снимают и покупают квартиры и люди из Львова, из других городов Западной Украны, из Киева, Харькова, Одессы. Но нельзя сказать, что "во Львов бегут с востока", - говорит Баландюх.  

Сами львовяне хвалятся в соцсетях, что Львов "в тренде", называют свой город "резервной" и "дипломатической" столицей (кстати, посольства засекретили свои львовские адреса якобы из соображений безопасности, а сами дипломаты, по словам наших источников в мэрии, остановились в отелях, квартиры не снимают, ожидая, что скоро вернутся в Киев).

"Львов теперь в тренде, квартиры - в повышенном спросе", - написал на своей странице в Facebook Андрей Худо, владелец сети концептуальных ресторанов, среди которых "Крыивка", отелей и девелопер.

Впрочем, эксперты считают, что такое оживление - временное.

"Уже после того, как 16 февраля прошло спокойно, было несколько звонков от клиентов, которые накануне выбрали квартиру в аренду, а теперь передумали. Когда ситуация стабилизируется, возможен откат - люди будут возвращаться в свои города. Многие и не скрывают, что приехали пересидеть неспокойный период. Кто-то признается, что подождет полгода - если все будет нормально, вернется. А если "Путин нападет", то многие планируют быстро ехать на Запад, от Львова до границы - 100 км", - говорит Баландюх. 

Еще один момент - инфраструктура во Львове не приспособлена к резкому росту населения.

"У нас проблемы с транспортом, парковками, дорогами. Дома в центре валятся, их не чинят (а многие хотят поселиться ближе к центру). Значительный рост населения может привести к коллапсу", - говорит львовский эксперт по городскому планированию Игорь Мукан.

По словам главы регионального отделения союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Илоны Андроник, переезжать во Львов из других городов начали не сейчас, а последние пять лет (опять же в основном айтишники, в городе много IT-фирм).

При этом количество переехавших - далеко не рекордное.

"В среднем в год во Львов переезжает полтысячи человек", - говорит нам Андроник. 

"Львов красив. На картинке"

Мигрантов во Львове предупреждают, что их ждет не только "кава", но и коммунальные сложности (что и сдерживает многих от окончательного переезда). Мол, не надо путать туризм с эмиграцией. 

"Проблема Львова одна - в слишком красивой картинке в воображении переезжающих. Они переезжают, потому что думают. что будет такое же ощущение, как и при крайнем их посещении, с кофе, наливками и пьяненькими прогулками о, ент кафе до кафе. Они же не в курсе пробок, проваливающихся через две недели после свежего капитального ремонта тротуаров. Так что welcome. Ведь Львов открыт для откатов (перефразированный девиз мэра Садового - "Львів відкритий для світу", Ред)", - написал на своей странице в Facebook известный львовский пластический хирург и активист Владимир Брин. 

Многие львовяне, кстати, не очень рады "приросту". Некоторые настроены, мягко говоря, недружелюбно к "схиднякам".

"Это они расплодиться едут, чтобы оккупировать западную Украину, а потом кричать, что ущемляют их права и "Путин памаги", - написала в комментариях на Facebook Ольга Чешенко.

"100% - это будущее горе нашим детям и внукам", - соглашается Галя Дзюбинская.

"Они еще с 2014 года расползались кто куда. Но почему-то не в Магадан или Якутию", - Оксана Панчук "отправляет" украинцев из Восточной Украины в Россию.

Другие нарекают, что из-за переехавших могут вырасти цены.

"И от этого пострадают, прежде всего, бедные львовяне. Едут сюда люди с большим доходом. Цена формируется так, что если есть платящие дорого, то кто будет продавать дешевле? Цены и так каждый час растут. Будут еще сильнее расти", - пишет львовянка Светлана Скакун.

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