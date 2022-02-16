Во Львове на фоне паники из-за так и несостоявшегося "вторжения Путина" - всплеск на рынке недвижимости.

Вслед за временно переехавшими в столицу Галичины западными посольствами в город потянулись жители других городов Украины, считающие Львов "безопасным" городом у границы.

Эксперты отмечают: в обычно "непродажном" феврале внезапно оживились аренда и продажа квартир. Впрочем, и говорить об ажиотаже не приходится - массового потока "мигрантов" не наблюдается.

Узнавали, кто и зачем едет во Львов и что их ждет после переезда.

"Желающих стало больше"

Желающих снять или купить квартиру во Львове стало больше с начала февраля, когда усилилась раздуваемая Западом военная истерия вокруг Украины.

Опрошенные нами риэлторы рассказывают, что в основном это айтишники и предприниматели, которые могут управлять бизнесом удаленно.

"Едут из Харькова, Днепра, Киева - это основной контингент. Некоторые перевозят семьи, а сами едут назад, если не могут оставить бизнес. Для айтишников это не проблема, они могут работать из любой точки. В основном снимают квартиры на 2-3 месяца (а некоторые - вообще на две недели-месяц, чтобы только "пересидеть" середину февраля, когда нам обещают вторжение). В среднем платят по 15 тыс. грн в месяц плюс коммуналка. Правда, владельцы не любят сдавать жилье на короткий срок, предпочитая заключить договор сразу на год, но многие идут на уступки, чтобы заработать. Клиенты говорят: посмотрим, как ситуация сложится дальше. Ну и своем немного тех, кто покупает квартиры. А если и покупают, то это не связано с "побегом", а скорее инвестиция. Нет такого, что люди продают квартиры в Харькове или Киеве и едут во Львов, а если и есть, то это единицы", - рассказывает "Стране" риэлтор Галина Токарчук.

При этом цена на аренду, по словам риэлторов, почти не изменилась - двушку можно снять от 10 тысяч гривен. Продажа тоже на прошлом уровне - 50-70 тыс. долларов за двушку, единички - от 28 до 50 тыс. долларов.

"Предложение по-прежнему превышает спрос - квартир больше, чем клиентов. Поэтому цены сильно не выросли, они для Львова и так не низкие (в свое время их "повысили" заробитчане, которые массово скупали жилье, а в конце прошлого года квартиры стали продавать на 10% дороже - из-за рост цен на "первичку", связанной с подорожанием стройматериалов, энергоносителей). Очереди за квартирами однозначно нет, хотя для традиционно "мертвого" февраля рост по аренде хороший", - добавляет маклер Назар Баландюх.

По его наблюдениям, резкого наплыва жителей Восточной Украины нет.

"Снимают и покупают квартиры и люди из Львова, из других городов Западной Украны, из Киева, Харькова, Одессы. Но нельзя сказать, что "во Львов бегут с востока", - говорит Баландюх.

Сами львовяне хвалятся в соцсетях, что Львов "в тренде", называют свой город "резервной" и "дипломатической" столицей (кстати, посольства засекретили свои львовские адреса якобы из соображений безопасности, а сами дипломаты, по словам наших источников в мэрии, остановились в отелях, квартиры не снимают, ожидая, что скоро вернутся в Киев).

"Львов теперь в тренде, квартиры - в повышенном спросе", - написал на своей странице в Facebook Андрей Худо, владелец сети концептуальных ресторанов, среди которых "Крыивка", отелей и девелопер.

Впрочем, эксперты считают, что такое оживление - временное.

"Уже после того, как 16 февраля прошло спокойно, было несколько звонков от клиентов, которые накануне выбрали квартиру в аренду, а теперь передумали. Когда ситуация стабилизируется, возможен откат - люди будут возвращаться в свои города. Многие и не скрывают, что приехали пересидеть неспокойный период. Кто-то признается, что подождет полгода - если все будет нормально, вернется. А если "Путин нападет", то многие планируют быстро ехать на Запад, от Львова до границы - 100 км", - говорит Баландюх.

Еще один момент - инфраструктура во Львове не приспособлена к резкому росту населения.

"У нас проблемы с транспортом, парковками, дорогами. Дома в центре валятся, их не чинят (а многие хотят поселиться ближе к центру). Значительный рост населения может привести к коллапсу", - говорит львовский эксперт по городскому планированию Игорь Мукан.

По словам главы регионального отделения союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Илоны Андроник, переезжать во Львов из других городов начали не сейчас, а последние пять лет (опять же в основном айтишники, в городе много IT-фирм).

При этом количество переехавших - далеко не рекордное.

"В среднем в год во Львов переезжает полтысячи человек", - говорит нам Андроник.

"Львов красив. На картинке"

Мигрантов во Львове предупреждают, что их ждет не только "кава", но и коммунальные сложности (что и сдерживает многих от окончательного переезда). Мол, не надо путать туризм с эмиграцией.

"Проблема Львова одна - в слишком красивой картинке в воображении переезжающих. Они переезжают, потому что думают. что будет такое же ощущение, как и при крайнем их посещении, с кофе, наливками и пьяненькими прогулками о, ент кафе до кафе. Они же не в курсе пробок, проваливающихся через две недели после свежего капитального ремонта тротуаров. Так что welcome. Ведь Львов открыт для откатов (перефразированный девиз мэра Садового - "Львів відкритий для світу", Ред)", - написал на своей странице в Facebook известный львовский пластический хирург и активист Владимир Брин.

Многие львовяне, кстати, не очень рады "приросту". Некоторые настроены, мягко говоря, недружелюбно к "схиднякам".

"Это они расплодиться едут, чтобы оккупировать западную Украину, а потом кричать, что ущемляют их права и "Путин памаги", - написала в комментариях на Facebook Ольга Чешенко.

"100% - это будущее горе нашим детям и внукам", - соглашается Галя Дзюбинская.

"Они еще с 2014 года расползались кто куда. Но почему-то не в Магадан или Якутию", - Оксана Панчук "отправляет" украинцев из Восточной Украины в Россию.

Другие нарекают, что из-за переехавших могут вырасти цены.

"И от этого пострадают, прежде всего, бедные львовяне. Едут сюда люди с большим доходом. Цена формируется так, что если есть платящие дорого, то кто будет продавать дешевле? Цены и так каждый час растут. Будут еще сильнее расти", - пишет львовянка Светлана Скакун.