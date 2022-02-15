Во Львове, который считается самым "безопасным" городом на случай "вторжения России", тем не менее вспомнили о бомбоубежищах.

Львовская мэрия опубликовала карту из шести тысяч "бункеров", которую львовяне раскритиковали. И оказалось, что большинство из них находятся в подвалах домов и непригодны для укрытия: там нет ни вентиляции, ни света, ни тепла, часть затоплены и захламлены. Другие власти давно продали, и там находятся бары, магазины и квартиры.

В сети многие шутят: "В схроны! Все в схроны" (по-местному, "крыивки", где прятались от Красной армии бандеровцы во время Второй Мировой войны).

"Авиаудар сделает укрытие братской могилой"

Наши источники в мэрии говорят: еще с советских времен никто не занимается бомбоубежищами, многие незаконно ушли с молотка, а карту сделали для отвода глаз.

"Во Львове многие дома валятся, весь центр надо чинить, подвалы и чердаки - это вообще ж.па. Гнилые трубы, проваленные фундаменты - это повсеместно. Где жители почистили-починили, там нормально. А в основном все убитое. Так что бомбежка превратит Львов в кучу обломков, под которыми похоронит жителей, а "бомбоубежища" станут братскими могилами. Для бункера нужно очень крепкое специальное перекрытие. Но для полтонной бомбы и это не помеха. В подвалах можно прятаться при артобстрелах, которые вряд ли угрожают Львову", - говорит наш источник в местном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Формально районные администрации обязали жэки и ОСМД подписать акты обследования подвалов, и если нужно - почистить их и приготовить для "укрытия". Иными словами, повесили подготовку "бомбоубежища" на жителей.

Большинство "бункеров" захламлены или проданы. Фото: "Вголос"

"Жители сами вынуждены приводить в порядок подвалы - это если власти их не продали. Максимум, что сделала мэрия - повесила таблички "Укрытие". Одно из бомбоубежищ, которое находится на балансе приватизированного завода, - это свалка разбитых ртутных ламп, и даже недолго посидев в таком укрытии, можно отравиться парами ртути. Другой участок над большим укрытием, например, продали под застройку жилого дома фирме свекрови экс-нардепа партии "Самопомощь" Ирины Сусловой (а в мэрии говорят, что якобы будут там строить школу)", - говорит источник. Кстати, по закону нельзя продавать бомбоубежища, которые относятся к стратегической инфраструктуре, нельзя продавать.

Но наши источники в мэрии говорят, что власти поставили на поток их продажу, списывая их как непригодные для использования (то есть специально доводят их до состоянии мусорника).

Оказалось, что, например, в жилмассиве Малоголосковском, где живет больше 10 тысяч человек, нет ни одного бомбоубежища.

А пригодных укрытий во Львове - раз, два и обчелся.

"Высота подвала для укрытия должна быть не менее 170 сантиметров, двери должны быть железные, помещение очищено, проходы - свободны. Должны быть туалеты и канализация, запасной выход", – говорит Олег Дубачик, начальник отдела управления по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Света нет годами - проводка сгнила"

Львовяне в соцсетях возмущаются, что власть не готовит бомбоубежища накануне объявленного "вторжения Путина", которое в России отрицают, а Запад накручивает.

"По карте в моем районе на Чупрынки, 96 есть укрытие на 118 человек. А это уже давно заброшенный старый дом с выбитыми стеклами. Когда-то он был жилой, до 1939 года вообще особняком был. Потом там был офис, но уже лет 10 он закрыт. Когда-то там жили мои друзья, я заходила и видела, как там внутри. Так в нем и 20 человек не поместится, не то что 118", - пишет под постом в группе "Горячей линии города" Наталья Розбиская.

Львовские власти нарисовали карту с бомбоубежищами, многие из которых не готовы для спасения жителей

"Самый центр, Валовая, 16 - подвал не годится для укрытия, там все завалено хламом, потому что раньше там жили бездомные. А по карте считается укрытие на более чем 300 человек!" - вторит Галина Балучинская.



"Кто обследовал подвал в доме 37 по ул. Стороженко и решил, что там может быть укрытие для 114 человек? Подвал в этом доме в критическом состоянии, там проваливается земля", - негодует Елена Заят-Сорокивская.

"Подвалы? Есть подвалы в центре, в которые лучше туда не заходить. Так и поступают жэковцы. В некоторых подвалах годами освещения нет, потому что проводка сгнила, а жэку все равно", - возмущается Зеня Грушевская.

"Большинство бомбоубежищ находятся в полуподвальных помещениях панельных домов, в цокольных этажах, со стеклянными окнами (при любом взрыве здание развалится и всех похоронит заживо). А на балансе числятся у предприятий, которых уже годами не существует. Например, хранилище по улице Скорини, 38, балансодержатель - ЛКП, которое ликвидировано давно", - добавляет Владимир Кириллов.



"А кто перед публикацией карты проверял эти места на пригодность? В мой подвал ни одна комиссия не приходила, а если там будут укрываться люди, то это будет массовое захоронение, а не укрытие. Огромные трещины в стенах, подмокающий фундамент, крыша без опоры. Велком", - делится София Ткаченко.

"Представляю, целый подъезд, или даже несколько подъездов, многоэтажки в подвале. Жесть. Сколько того подвала? А еще с тревожными чемоданами", - пишет Леонид Широков.

"Разъяснения провели, наклейку бомбоубежища приклеили, премии выписали, средства потратили. Не, ну а шо - иначе не умеют", - иронизирует Николай Гиренко.