Администрация запорожской школы №94 призвала родителей учеников закупить свечи для бомбоубежища на случай вторжения России. Родителей возмутило, что требуется покупать не фонарики, а свечи, из-за которых может возникнуть пожар.

Об этом сообщает городской портал Запорожья "ZaБор".

В редакцию "ZaБор" обратились родители сами и рассказали, что администрация учебного заведения №94 распорядилась, чтобы родительские комитеты закупили свечи для подготовки бомбоубежища. Каждого ребенка обязали обеспечить двумя свечами. Судя по предоставленной переписке в чате родителей четвероклашек, всего на класс нужно приобрести 70 свечей. Учитывая, что меньше пяти гривен одна свеча не стоит, общие расходы на свечи получаются внушительные - минимум 900 гривен.

Но родителей возмутило не это, а нарушение норм пожарной безопасности.

"Люди! Ну какие свечи в подвале! Вы про пожарную безопасность подумайте!", "Где и из каких методичек взяло информацию руководство о необходимости свечей в бомбоубежище?", - пишут родители в чате.

В итоге некоторые решили купить вместо свечей фонарики.

Также в переписке сказано, что родителям учеников старших классов дала гораздо более длинный список закупок для бомбоубежища.

Ранее "Страна" сообщала, что киевское метро назначили главным бомбоубежищем города в случае вторжения России.

Также мы писали, что в столице, на улице Большой Васильковской, 58, в подвале, где согласно планам должно быть бомбоубежище, работает стрип-клуб.