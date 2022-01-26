Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичный метрополитен признан главным бомбоубежищем города на случай вторжения России.

Об этом градоначальник заявил в эфире программы "Утро" на телеканале "Настоящее время".

"Ключевым бомбоубежищем в Киеве определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае часа "Ч", будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного приступа. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации - телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях", - сказал Кличко.

Напомним, ранее Кличко заявил, что Киеве в ближайшее время должна быть развернута система территориальной обороны из-за возможного вторжения России в Украину. Для этого создан специальный штаб. По его словам, в городе продолжается набор резервистов в бригаду столичной территориальной обороны, а на январь запланированы командно-штабные учения.

"Страна" разбиралась, зачем Кличко начал создавать мини-армию в Киеве и начал учения.

Также мы писали, что в КГГА показали интерактивную карту бомбоубежищ столицы.