В Киеве в ближайшее время должна быть развернута система территориальной обороны из-за возможного вторжения России в Украину. Для этого создан специальный штаб. Сейчас продолжается набор резервистов в бригаду столичной территориальной обороны, а на январь запланированы командно-штабные учения.

Об этом сообщается на Официальном портале Киева.

В сообщении указывается, что в Киеве существует более 500 объектов критической инфраструктуры, защита которых требует особого внимания. В случае возникновения чрезвычайной ситуации их примут под охрану Нацполиция, военные и подразделения терробороны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время совещания с заместителями председателя КГГА, руководителями Департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями Главного командования Вооруженных сил Украины, полиции столицы.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", - заявил Кличко.

Напомним, ранее Кличко уже заявлял об активизации работы по набору резервистов и подготовке к вероятной чрезвычайной ситуации.

Также сообщалось, что в Киеве из-за угрозы вторжения РФ укрепляют тероборону и проверяют бомбоубежища.