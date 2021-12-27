Москва не планирует и не планировала военное вторжение в Украину, однако российские власти обеспокоены "военным освоением Украины".

Об этом рассказала глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

"Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И поэтому вполне очевидна вся фейковая история (о готовящемся вторжении - Ред.)", - заявила Матвиенко.

В то же время она сказала, что сейчас происходит "активное военное освоение территории Украины" и, поскольку именно с нашей страной у России самая протяженная граница, это вызывает обеспокоенность Кремля.

"Мы надежно защищаем свою границу, здесь ни у кого из наших граждан не должно быть никаких малейших сомнений на этот счет. Граница России защищена надежно, и мы имеем право размещать свои войска, проводить учения на своей территории там, где мы считаем нужным, для того, чтобы адекватно отвечать на те вызовы, которые появляются", - сказала Матвиенко.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия должна положить конец расширению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс.

Также сообщалось, что в Кремле заявили об угрозе безопасности России из-за НАТО.