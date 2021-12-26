Британские военные инструкторы будут эвакуированы с территории Украины в случае вооруженного конфликта с Россией.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на источники в армии Соединенного Королевства в воскресенье, 26 декабря.

По данным издания, британские военные, размещенные в городе Яворив Львовской области, при необходимости отправятся к польской границе. Тот же маршрут эвакуации будет и у небольшой группы британских штабных офицеров в Киеве.

По словам источников издания, в ближайшее время британское командование проведет анализ ситуации, связанной с проведением операции "Орбитал" по подготовке украинских военных, чтобы гарантировать "безопасный вывод" британских инструкторов из Украины в случае возможного ввода российских войск на ее территорию.

По данным источников, решение об эвакуации будет принимать начальник штаба совместных операций ВС Великобритании генерал-лейтенант Чарльз Стрикленд, которому дважды в день докладывают о ситуации на российско-украинской границе.

"Он будет тщательно оценивать воздействие любого вмешательства на нашу способность вывести военных и не может позволить, чтобы они оказались там в ловушке", - заявил источник Daily Express.

Ранее "Страна" сообщала, что Государственный департамент США повысил степень угрозы для граждан Соединенных Штатов, пребывающих на территории Украины, до максимального четвертого уровня.

Также мы писали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины в случае вторжения России, о котором активно пишут западные СМИ. Планированием действий на случай непредвиденных обстоятельств руководит Пентагон.