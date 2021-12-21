Президент России Владимир Путин считает, что юридическим гарантиям от США верить нельзя. При этом он считает, что его стране нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии с американской стороны.

Об этом пишет "Интерфакс", во вторник, 21 декабря.

"Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Мы с вами хорошо знаем - и этому-то нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя", - сказал российский президент.

Также он заявил, что РФ выступает против кровопролития и хочет решать вопросы дипломатическим способом, имея при этом гарантии безопасности.

"Вооруженные конфликты, кровопролитие - это не наш выбор, мы не хотим такого развития событий", - добавив, что Российская Федерация хочет решить вопрос политическим и демократическим путем, но для этого нужны "четкие, понятные, четкие правовые гарантии".

Путин добавил, что именно в этом смысл предложений России, "изложенных на бумаге, и направленных в Брюссель и Вашингтон". Он также надеется, что Москва получит на них ответ.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Кроме гарантии безопасности с НАТО, МИД России предложило заключить отдельное соглашение и с США.

Вместе с тем, сообщалось, что Россия не считает необходимым участие Киева в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.