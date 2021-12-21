Россия не считает необходимым участие Киева в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает "Интерфакс-Украина".

При этом пока не остается понятным, состоятся ли такие переговоры вообще.

"В настоящее время мы ждем официальную реакцию от США и НАТО. Пока мы ее не получили", - сказал Руденко, отвечая во вторник на вопрос о том, удалось ли добиться деэскалации ситуации вокруг Украины после передачи Россией своих предложений по гарантии безопасности.

По словам Руденко, российская сторона не передавала свои предложения Украине.

"... но естественно, Украина в курсе, как и все остальные... На данном этапе мы не видим необходимости ее участия в переговорах", - заявил Руденко.

Руденко считает, что возможная отправка военных НАТО на территорию Украины приведет к дальнейшей эскалации ситуации "вокруг Украины" и ухудшению отношений с Западом.

"Мы считаем, что такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях в целом, включая США", - сказал Руденко.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ 17 декабря опубликовало стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Также мы писали, что кроме гарантии безопасности с НАТО, МИД РФ предложил заключить отдельное соглашение и с США. Там также содержится норма об отказе от включения в альянс стран бывшего СССР.

Кроме того, мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.