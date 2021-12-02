Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина дать юридические гарантии не расширения альянса на восток, заявил, что Россия не имеет права налагать ограничения на вступление стран, в том числе и Украины, в НАТО.

Об этом сообщает сайт НАТО.

"Мы также будем уважать решение Украины о том, что они стремятся к членству в НАТО. Мы заявили, что они станут его членами, но, конечно же, нам, 30 союзникам по НАТО, решать, когда Украина будет готова к членству, когда они будут соответствовать стандартам НАТО. У России нет вето. Россия не имеет права голоса. И Россия не имеет права создавать сферу влияния", - сказал Столтенберг после встреч глав МИД стран НАТО в Риге.

То есть, ответ на предложение Путина "нет". Точнее - "пока нет". Потому что понятно, что решение какой давать ответ в конечном итоге будет принимать не Столтенберг, а руководители ключевых стран НАТО.

Напомним, генсек НАТО третий раз за пять дней напомнил о нежелании Альянса воевать за Украину.

Также сообщалось, что в НАТО нет уверенности по поводу намерений России в отношении Украины.