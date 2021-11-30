Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который ранее сказал, что Альянс не будет воевать за Украину в случае нападения России, заявил, что военно-политический союз гарантирует коллективную безопасность только государств-членов НАТО, а не стран-партнеров.

Таким образом, он еще раз подтвердил, что на Украину не распространяется защита Альянса.

Об этом сообщает "Интерфакс", во вторник, 30 ноября.

"Союзникам по НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина - это партнер. Это партнер, которого мы высоко ценим, и мы предоставляем ей политическую и практическую поддержку", - сказал генсек НАТО, отвечая на вопрос журналистов о том, как НАТО может реагировать в случае обострения ситуации России с Украиной.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что в НАТО надеются на диалог с Россией по поводу ситуации с Украиной.

Вместе с тем, мы писали, что Генсек НАТО пригрозил России последствиями в случае военного вторжения в Украину. При этом Столтенберг не уточнил, о каких последствиях для Российской Федерации идет речь.