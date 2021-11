На Украину не распространяется принцип коллективной обороны НАТО при открытой агрессии другого государства.

Об этом заявил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются", - сказал Столтенберг.

Принцип коллективной обороны состоит в том, что нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Этот принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора.

Генсек НАТО добавил, что, несмотря на это, Альянс "всецело поддерживает Украину".

