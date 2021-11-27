На Украину не распространяется принцип коллективной обороны НАТО при открытой агрессии другого государства.

Об этом заявил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются", - сказал Столтенберг.

Принцип коллективной обороны состоит в том, что нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Этот принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора.

Генсек НАТО добавил, что, несмотря на это, Альянс "всецело поддерживает Украину".

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Press conference previewing next week's Meetings of #NATO Ministers of Foreign Affairs in Riga, Latvia 🇱🇻 #ForMin https://t.co/IHAXjg0hdm — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 26, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут серьезные последствия в случае вторжения в Украину.

По словам генсека НАТО, если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, это будет иметь последствия.

При этом Столтенберг не уточнил, о каких последствиях для Российской Федерации идет речь.

Также мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за обстановкой на границе России и Украины и готов реагировать, если она изменится.

Кроме того, Столтенберг сказал, что Украина разочарована тем, что ранее данное обещание о присоединении страны к плану действий по членству в НАТО для "защиты от России" еще не выполнено. По его словам, членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его.