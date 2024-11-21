Сегодня Россия впервые применила в Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Она ударила по Днепру, где, по заявлению экс-советника Офиса президента, был поражен завод "Южмаш".

Это, вероятно, первое боевое применение МБР в мире. Хотя пока Россия его не подтверждала - только украинские Воздушные силы.

Украинские паблики еще со вчерашнего дня писали, что такая атака может состояться. И называли предположительную модель ракеты - "Рубеж-26".

Пока подтверждений этому нет. Но модель ракеты уже активно обсуждается. Что это за изделие.

Важно понимать, что официально о принятии таких ракет на вооружение в РФ не сообщалось. И никаких открытых данных о статусе этой разработки нет. В 2018 году российские СМИ писали, что проект "Рубеж" вообще отложили в пользу более перспективного комплекса "Авангард".

Сведения о разработке РС-26 восходят еще к 2006 году. Известно, что этот комплекс - передвижной, что делает его похожим на ракету "Тополь-М" (по мнению экспертов, "Рубеж" делали на базе "Тополей").

Возможно, секретность вокруг "Рубежа" объясняется тем, что данная ракета относится к ракетам средней дальности, запрещенным договором по их сокращению - из-за предполагаемой дальнобойности от 2 до 6 тысяч километров.

Как бы то ни было, это вооружение предназначено в первую очередь для доставки ядерных зарядов. И, судя по всему, оно имеет разделяющиеся боеголовки - как и большинство российских ракет, входящих в ядерные силы, что значительно усложняет их перехват системами ПВО.

Таким образом, удар этой ракетой (помимо текущих военных целей - поразить предприятие "Южмаш", где могут производиться украинские ракеты) может быть еще одним сигналом от Москвы о возможности перехода войны в ядерную стадию после ударов западными дальнобойными по территории РФ. Либо как минимум о готовности и далее использовать для ударов по Украине межконтинентальные ракеты с обычными (не ядерными) боезарядами, которые система ПВО сбивать не сможет.

А так как основу ПВО Украины сейчас составляют западные системы, то это может быть и сигнал странам НАТО о том, что российские ракеты могут пробить их систему противовоздушной обороны.