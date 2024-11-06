Победивший на выборах президента США Дональд Трамп сделал войну в Украине одной из центральных тем своей предвыборной кампании.

Он обвинял Джо Байдена в том, что тот втягивает США в третью мировую войну, заявлял, что при нем Владимир Путин на Украину не напал бы, и обещал закончить войну за 24 часа. А его советники и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс обрисовали и конкретный план, как Трамп может закончить войну: остановить боевые действия по линии фронта, фактически оставив России ее территориальные завоевания, и не брать Украину в НАТО.



Однако, как показал опыт первого президентского срока, далеко не все, что обещает и хочет делать Трамп, он делает в реальности.



Поэтому разберем по пунктам, что может поменяется для Украины с победой Трампа.



1. Начнем с базы. Как мы уже писали, если США захотят завершить войну в Украине по линии фронта, это гарантия на 80% того, что так и произойдет. Ни украинские власти, ни Европа не смогут сопротивляться в этом плане воле Вашингтона. 20% остается на согласование условий завершения войны, которые устроили бы и Украину, и Россию. Это будет сложно, но возможно. Украина тотально зависит от помощи Вашингтона и не в том положении, чтобы настаивать на невыполнимых условиях. А на Россию, если она будет тормозить процесс, можно будет повлиять через Китай и другие страны глобального Юга, которые заинтересованы в скорейшем завершении войны. Правда, здесь тоже могут быть определенные нюансы (о них чуть ниже), но, повторимся, главный вопрос, какую позицию займут США. А точнее, действительно ли Вашингтон при новом президенте займет позицию "мы завершаем войну".



2. То, что позиция будет именно такой, далеко не предопределено. Во-первых, до инаугурации нового президента править США будет команда Байдена и она может принять несколько решений, которые резко усложнят любые договоренности об окончании войны. Например, разрешит бить дальнобойными ракетами по российской территории. Правда, против этого может выступить умеренная часть администрации Байдена в лице, например, Джейка Салливана, с учетом того, что подобные действия создают риск прямого столкновения США с Россией с угрозой ядерной войны. И потому вряд ли кто-то в американской элите готов выписать мандат Байдену, чтоб тот на исходе своего правления отправил Америку на войну. Во-вторых, внутри самой Республиканской партии существует сильная "партия войны", которая выступает за намного более жесткий подход в отношении России, чем Байден. Это крыло, которое связано с американским ВПК, а также с нефтегазовым бизнесом – теми, кто получает прямую выгоду от войны в Украине. И это крыло постарается убедить Трампа в том, что война – это "хороший бизнес". Война позволила американцам завоевать европейский рынок нефти и газа, выдавив оттуда россиян. Война привязывает Европу к США, делая ЕС зависимым от оборонных гарантий американцев. Война ослабляет двух основных экономических конкурентов Америки: Европу (из-за разрушения связей с РФ) и Китай (из-за того, что американцам теперь легче продавливать в ЕС торговые ограничения против КНР). Плюс есть оружейные заказы, перспективы разработки полезных ископаемых в Украине и т.д. Все эти аргументы, вероятно, и будут предъявлены Трампу, чтобы он отказался от идеи остановить войну по линии фронта.

3. В то же время в окружении Трампа есть сильное крыло, которое считает, что война в Украине - это "плохой бизнес" для Америки. Во-первых, она несет угрозу ядерной войны, которая погубит США. Во-вторых, она сближает Россию с Китаем, укрепляет и радикализирует антиамериканские альянсы во всем мире. В-третьих, нет гарантий, что Европа и далее будет следовать в фарватере американской политики, а не решит начать свою игру, восстановив отношения с Россией и с Китаем ради получения экономических выгод. В-четвертых, рост военных расходов становится все более опасным для американской экономики, так как ведет к увеличению эмиссии доллара и внешнего долга.

4. Аргументы какой части республиканцев окажутся для Трампа более весомыми и какое он примет решение в итоге, непонятно. Но если он и его администрация все-таки решат завершить войну, тогда глобальная партия войны попытается активировать свой "московский филиал". То есть партию войны в России, которая станет убеждать Владимира Путина не соглашаться на остановку войны по линии фронта, а воевать до талого, не идти на мир, пока российский флаг не будет развеваться над Киевом" и т.п. И если сложится ситуация, когда Трамп предложит Путину мир, а Путин откажет (либо выдвинет заведомо невыполнимые условия), то это само по себе может привести к резкой эскалации, так как Вашингтон тогда, вероятно, попытается каким-то образом надавить на Кремль, подняв ставки. И в итоге война может разгореться еще сильнее, чем при Байдене. Что, собственно, и нужно "глобальной партии войны". Однако возможности Путина отказаться от предложения завершить войну по линии фронта ограничены. Как отмечалось выше, это может испортить отношения РФ с Китаем и другими странами глобального Юга, фактически отправив Россию в международную изоляцию. Кроме того, согласно всем опросам, за скорейшую остановку войны по линии фронта выступает подавляющее большинство россиян. Продолжение же войны связано с необходимостью проводить мобилизацию и идти на иные непопулярные меры, на которые Кремль, очевидно, идти не хочет. Наконец, завершение войны на условиях сохранения контроля РФ над огромными захваченными территориями Украины - это фактически уже будет большой победой России, особенно с учетом того, что для нее все могло завершиться гораздо хуже. Поэтому есть далеко не нулевая вероятность того, что Путин не будет отвергать предложения Трампа, если они поступят, а вступит в переговоры с целью добиться наилучших для РФ условий прекращения огня. То есть, повторимся, главный вопрос – займут ли позицию по остановке войны Трамп и его администрация. Если займет, то все остальные вопросы будут более-менее решаемы.



5. При этом какую бы позицию ни займет Трамп, сам по себе его приход к власти в США будет иметь серьезные геополитические последствия для Европы. С большей долей вероятности возникнут очень сильные трения между Америкой и Евросоюзом. Причем не столько по политическим или идеологическим вопросам (правящие в крупнейших странах Западной Европы леволибералы против правого консерватора Трампа), сколько по чисто экономическим темам. Трамп регулярно заявляет, что ЕС и особенно Германия - главная экономическая проблема для США, так как Америка имеет с Евросоюзом отрицательный торговый баланс. Также Трамп требует, чтобы европейцы несли больше расходов на оборону и по Украине. Поэтому противоречия будут серьезными. Что может прямо сказаться на отношении и США, и ЕС к Украине, которая окажется не в фокусе у обоих сторон в ходе больших внутризападных разборок. Также это даст возможность России и Китаю вести свою игру на этих противоречиях. Поэтому геополитический ландшафт в Европе может измениться очень сильно.



6. Подытоживая, можно сказать, что пока нет четкого понимания того, какую в реальности политику будет проводить Трамп по Украине. В его окружении есть силы, выступающие за скорейшее окончание войны, а есть те, кто хочет ее продолжения или даже эскалации. Кто победит в этой "схватке за Трампа", и определит ход событий. Однако шанс на быстрое завершения войны победа Трампа дает. Шанс на то, что в Украине прекратится поток крови, слез и страданий, на то, что на улицах украинских городов прекратится охота на мужчин, на то, что Славянск и Краматорск не разнесут в щепки, на жителей Херсона перестанут охотиться дроны, а на Харьков не будут больше падать КАБы. Шанс на мир.