Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы закончить войну с Россией. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

"Украинцам придётся принять это решение... Они уже слишком истощены", – заявил Вэнс в эфире телеканала News Nation.

По его словам, такие идеи уже проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно частных.

"Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег", – добавил Вэнс.

Кандидат в вице-президенты заявил, что роль США состоит в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом "навязать настоящую дипломатию".

Ранее The Telegraph писал, что многие украинские военные и политики готовы к переговорам с Россией.

Война в Украине идет уже 974-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.