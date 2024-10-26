Вэнс заявил, что Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы закончить войну с Россией
Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы закончить войну с Россией. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.
"Украинцам придётся принять это решение... Они уже слишком истощены", – заявил Вэнс в эфире телеканала News Nation.
По его словам, такие идеи уже проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно частных.
"Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег", – добавил Вэнс.
Кандидат в вице-президенты заявил, что роль США состоит в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом "навязать настоящую дипломатию".
Ранее The Telegraph писал, что многие украинские военные и политики готовы к переговорам с Россией.
Война в Украине идет уже 974-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
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