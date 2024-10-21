Украина в 2022 году вела секретные переговоры с Россией по гуманитарным вопросам, консультируясь с США.

Об этом The Washington Post заявил министр обороны Рустем Умеров, который до сентября 2022 года был народным депутатом, а затем до сентября 2023 главой Фонда госимущества.

Судя по всему, речь не о Стамбульских переговорах, а о дальнейших контактах с РФ.

"Умеров рассказал мне, что на секретных переговорах 2022 года было несколько направлений переговоров через международных партнеров. Результатом этих усилий стал "гуманитарный коридор", который позволил 400 000 людям покинуть оккупированную Россией территорию, обмен военнопленными, политзаключенными и ранеными солдатами, а также соглашение об экспорте зерна, которое позволило Украине возобновить поставки через Черное море. Соединенные Штаты "всегда знали" об этих контактах, сказал он, "потому что мы всегда консультировались по каждому направлению", - пишет в своей колонке Дэвид Игнатиус.

Американские чиновники подтвердили изданию, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.

На вопрос, ведутся ли сейчас какие-либо подобные переговоры по тайным каналам, Умеров ответил, что "гуманитарный трек все еще открыт".

Ранее издание Foreign Affairs публиковало подробности срыва Стамбульских соглашений в 2022 году.

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