С 5 августа 2023 года в Украину через гуманитарный коридор в Сумской области вернулись почти 10 тысяч человек.

Об этом во время брифинга заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"С 5 августа, когда работает коридор, в Украину въехали почти 10 тысяч человек, среди них - почти 2,5 тысячи детей", - сообщила Верещук.

Через гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка пограничники пропускают даже без паспорта. Также по словам вице-премьер-министр, очень много молодых людей приехали учиться в Украине.

"Мы разрешили дистанционно поступить в учебные заведения людям из Крыма, с временно оккупированных территорий, даже без документов. Они приедут сюда и в течение трех месяцев будут производить документы, потому что мы хотим, чтобы наша молодежь возвращалась", - отметила Верещук.

Напомним, с 5 августа на границе Украины и России заработал закрытый с начала войны погранпункт Колотиловка-Покровка. Он ведет из Белгородской в Сумскую область.

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