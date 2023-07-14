Украина рассматривает возможность открытия аэропорта во Львове.

Об этом сообщает ряд украинских изданий.

Как заявили в платформе United24, украинские специалисты сейчас изучают опыт аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, который почти никогда не прекращает прием и отправку рейсов во время ракетной тревоги.

В то же время спикер воздушного командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока в Украине идет война, никакой речи о возобновлении полетов идти не может.

"У нас сегодня аэродромы оперативные. Не аэропорты, а аэродромы - точка. И все они в подчинении военных", - сказал Игнат.

Напомним, в июне во Львове подписали соглашение между Евросоюзом и Украиной о присоединении Украины к европейской программе "Механизм "Соединение Европы". На встрече обсуждали возможную работу львовского аэропорта как гуманитарного коридора.

По словам руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого, во время встречи с представителями ЕС обсудили возможности соглашения для Львовщины, а именно открытия дополнительных пунктов пропуска и возможной работы аэропорта.

Ранее мы сообщали, что армия России ударила ракетой Х-59 по аэропорту Кривого Рога. Дальнейшее его использование невозможно.