Во Львове подписали соглашение между Евросоюзом и Украиной о присоединении Украины к европейской программе "Механизм "Соединение Европы". На встрече обсуждали возможную работу львовского аэропорта как гуманитарного коридора.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Как сказала комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян, по соглашению Украина получит 33 миллиарда евро на развитие инфраструктуры: энергетической, транспортной, а также цифровой.

Общий бюджет механизма к 2027 году составляет 21 миллиард евро. Теперь у Украины есть доступ к этим средствам.

Украина намерена использовать эту возможность, развивая экспортную логистику на западных границах. Речь идет об увеличении пропускной способности автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска.

"Уже обсуждаем с европейскими партнерами реализацию шести первых проектных предложений. Подали заявления, уже в июне ожидаем результатов отбора. Параллельно приступили к подготовке проектных предложений на следующий год", - сообщил Кубраков.

По словам руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого, во время встречи с представителями ЕС обсудили возможности соглашения для Львовщины, а именно открытия дополнительных пунктов пропуска и возможной работы аэропорта.

"Спасибо за поднятые вопросы, потому что для нас возможно открытие аэропорта — это для нас одна из таких вещей, которые мы очень ждем. Этот вопрос действительно был поднят и мы надеемся на то, что, так как есть зерновой коридор, возможно, будет и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", - сказал на встрече Козицкий.

Ранее мы сообщали, что армия России ударила ракетой Х-59 по аэропорту Кривого Рога. Дальнейшее его использование невозможно.

А аэропорт в оккупированном Бердянске обустраивают под авиабазу с вертолетами.