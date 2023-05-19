В пятницу, 19 мая, в Мариуполе прогремели взрывы.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах на окраине города и в районе аэропорта.

Взрывы подтвердили и "власти" "ДНР".

Украинские и российские Telegram-каналы публикуют видео и фото обстрела Мариуполя и его последствий.

Кроме того, российские паблики сообщили о прилете четырех ракет в район старого аэропорта.

Ранее мы писали, что на днях во временно захваченном Мариуполе в Донецкой области горел торговый центр "Восточный". Огонь вспыхнул в мебельном магазине на втором этаже ТЦ.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.