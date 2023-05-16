Во временно захваченном Мариуполе в Донецкой области горел торговый центр "Восточный". Огонь вспыхнул в мебельном магазине на втором этаже ТЦ.

Об этом сообщают местные паблики.

По их данным, возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе в железнодорожном депо взорвался тепловоз с топливом.

Также мы писали, что в Мариупольском районе сообщали о пожаре на складе российский войск. Мэр сообщал, что до этого в городе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу "Градов".

Кроме того, сообщалось, что в Донецке полностью обвалился торговый центр. В т.н "ДНР" сообщали, что из-под завалов обрушившегося в результате обстрела здания извлекли тело мужчины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

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